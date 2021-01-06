شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل القادة ورؤساء الوفود المشاركة في مجلس التعاون والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكان في استقبالهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب بهم ومرافقيهم في المملكة العربية السعودية . كما كان في استقبال القادة ورؤساء الوفود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفراء الدول المشاركة.