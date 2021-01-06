شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم والمواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي أمس، قاسم محمد القحطاني. وأثنى خلال الاستقبال على موقفه الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بشراء عقاراتهم المطروحة للمزاد العلني بمدينة تبوك، وإرجاعها لهم بعد علمه بحالتهم، مبتغيا في ذلك وجه الله تعالى، مؤكدا أن ما قام به عمل إنساني نبيل.