شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة لتحديد مواعيد التطعيم بلقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة تحديد مواعيد التطعيم بلقاح كورونا بعد التسجيل في تطبيق «صحتي» خلال 48 ساعة، وذلك عبر رسائل sms ترسل للمستفيدين.

وتشهد مراكزُ التطعيم باللقاح في الرياض وجدة والشرقية إقبالاً كبيراً من شرائح المجتمع كافة في ظل التنظيم والانسيابية وسهولة الحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تدشين خدمة التسجيل للتطعيم باللقاح عبر تطبيق صحتي في منتصف الشهر الماضي قبل أن تدشن مركز لقاحات كورونا في مدينة الرياض، الذي يضم أكثر من 550 عيادة، ثم أتبعته بتدشين مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز (الصالة الجنوبية) بمحافظة جدة، الذي يضم 84 عيادة، لتدشن عقبه مركز لقاحات كورونا في مركز المعارض الدولية في الظهران بالمنطقة الشرقية، الذي يضم 84 عيادة، وجميع المراكز مدعمه بالخِدْمات الأساسية كافة، وتضم الكوادر الطبية والفنية اللازمة، لافتة إلى أنه سيتم قريبا -بإذن الله- تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وأتاحت الصحة لجميع المواطنين والمقيمين التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق «صحتي».