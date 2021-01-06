شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإسكان يكشف تفاصيل نظام الصندوق العقاري الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ.

وأوضح الحقيل أن النظام الجديد يمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مٌمكنا رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن الظام يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة ، منوّهاً إلى أن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.

وأكد أن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن.