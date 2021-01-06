شكرا لمتابعة خبر عن بروفيسور يطالب بسفر متلقيين اللقاح دون احترازات لطمأنة المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترح بروفيسور الطب التجديدي صفوق الشمري، السماح بالسفر من دون احترازات إضافية لمن تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا ، تشجيعًا للمواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح.

وقال الشمري: " أقترح على دول الخليج أن من أخذ وأتم اللقاحات أن يسمح له بالسفر من دون احترازات إضافية! حتى تبدأ الحياة تعود لطبيعتها، وأيضًا يشجع الناس على أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن!". مضيفًا: "ما المنطق من أن يطبق العزل في السفر لشخص ما أخذ اللقاحات " .

وتابع: " لا يوجد لقاح يعطي ١٠٠ ٪، حتى لقاح الإنفلونزا نسبته ٤٠-٦٠ ٪ فقط مع ذلك نعطيه للناس، والناس تعيش طبيعيًا من دون حظر". وأضاف: "إعطاء اللقاح (حاليًا) يكون لسببين حتى لو لم يكن ١٠٠ ٪ فإنه يمنع الحالات الشديدة التي تؤدي للعناية المركزة والوفيات والتي ترهق النظام الصحي، وأيضًا لكسر سلسلة الانتشار " .