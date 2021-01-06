شكرا لمتابعة خبر عن مواصفات كمامة ولي العهد في " قمة العلا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لفتت الكمامة التي ارتداها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خلال القمة الخليجية الـ 41 في العلا، الأنظار.

وكشفت مصادر أن الكمامة صُنعت في كوريا الجنوبية، وتمتاز بخفة الوزن حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات.

ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.

كما تتميز بتصميمها ثلاثي الأبعاد، بمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها.