شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد محمد العيسى، سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء.

وقال العيسى: "في الشتاء تكثر الأمراض الجلدية لا سيما " الإكزيما "، ومعظم تلك الأمراض سببها قلة شرب الماء في الشتاء نتيجة عدم شعور الإنسان بالعطش ".

وأضاف: " اشربوا الماء بكثرة، في الصيف والشمس نعرق أكثر والعرق يرطب الجلد، وفي الشتاء يجب ترطيب الجلد، والكلى معًا" .

وشدد على أننا لن نشعر بالعطش في الشتاء، لذلك يجب شرب الماء حتى لو لم نشعر بالعطش.

وبخصوص المرطبات اللازم استخدامها للجلد، قال: " المرطب شيء يومي، لاتذهب للغالي لأن كثير من الأشياء غالية الثمن ليس لها داعي فقط جلدك بحاجة لمرطب أيا كان ".