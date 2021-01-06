مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية العقارية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، على نظام صندوق التنمية العقارية .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

يجدر الإشارة إلى أنه بموجب مرسوم ملكي في عام 1975م، أنشئ هذا الصندوق غير الربحي، لمساعدة المواطنين عن طريق إقراضهم لإقامة المنازل الخاصة، ثم بدأ في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.