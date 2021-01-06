شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع مع المقيم حال مغادرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، وجاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

وأضافت " الجوازات ":" هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم ".

وكانت الخطوط السعودية، زفت، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بعد تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وقررت الخطوط السعودية، إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا، مبينة أن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.