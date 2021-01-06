شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القرقاح يعلق علي المصالحة مع قطر: حكام الدول العربية إخواننا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الشاعر فلاح القرقاح, على المصالحة الخليجية التي تمت اليوم بين المملكة وقطر ، بدافع الحرص على جمع الكلمة وتوحيد المواقف ورعاية مصلحة شعوب المنطقة .

وقال القرقاح خلال مقطع فيديو: "حكام الدول العربية جيرانا واخواننا، و الله يبيض وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان لدورهم في المنطقة ويطيل أعمارهما ".

وأضاف: " لابد أن يتأكد الجميع أن أي تدخل خارجي لأي من الحكام العرب ورموزها سنكون في الصف الأول للدفاع عنهم ".