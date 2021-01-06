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بالفيديو.. القرقاح يعلق علي المصالحة مع قطر: حكام الدول العربية إخواننا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الشاعر فلاح القرقاح, على المصالحة الخليجية التي تمت اليوم بين المملكة وقطر ، بدافع الحرص على جمع الكلمة وتوحيد المواقف ورعاية مصلحة شعوب المنطقة .

وقال القرقاح خلال مقطع فيديو: "حكام الدول العربية جيرانا واخواننا، و الله يبيض وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد لدورهم في المنطقة ويطيل أعمارهما ".

وأضاف: " لابد أن يتأكد الجميع أن أي تدخل خارجي لأي من الحكام العرب ورموزها سنكون في الصف الأول للدفاع عنهم ".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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