شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يحدث تفاعلًا كبيرًا بحكم وضع المصحف على الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع المصحف على الأرض.
وقال " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" وضع المصحف على الأرض يشعر بامتهان واحتقار المصحف لأن الأرض تضعها الأقدام "، مما أحدث تفاعلا كبيرا.
وتابع " الخثلان ":" المصحف ينبغي أن يعظم فيرفع ولا يوضع على الأرض، المصحف يجب تعظيمه وأي شئ يشعر بامتهان المصحف وعدم تعظيمه، فيجب اجتنابه ".