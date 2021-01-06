شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يحدث تفاعلًا كبيرًا بحكم وضع المصحف على الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع المصحف على الأرض. أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع المصحف على الأرض. وقال " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" وضع المصحف على الأرض يشعر بامتهان واحتقار المصحف لأن الأرض تضعها الأقدام "، مما أحدث تفاعلا كبيرا. وتابع " الخثلان ":" المصحف ينبغي أن يعظم فيرفع ولا يوضع على الأرض، المصحف يجب تعظيمه وأي شئ يشعر بامتهان المصحف وعدم تعظيمه، فيجب اجتنابه ".