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بالفيديو.. " الخارجية " توضح المغزى الرئيسي من اتفاق العلا

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الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، المغزى الرئيسي من اتفاق العلا، قائلا:" توقيع الاتفاق طي كامل لنقاط الخلاف مع ‎قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية ".

وأضاف وزير الخارجية:" جميع ما تم في اتفاق العلا يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء ومصر، وسوف يكون لبنة قوية لمستقبل المنطقة العربية واستقلالها ".

وكان وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بيان العلا يؤكد على الروابط الراسخة لدول .

وأبان وزير الخارجية، أن بيان ‎العلا تضمن الالتزام بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، لافتا:" حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي ".

ولفت وزير الخارجية:" أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها ".

واستضافت المملكة الدورة الـ41 من القمة الخليجية، برئاسة البحرين، ومشاركة جميع قادة الدول الأعضاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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