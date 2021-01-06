شكرا لمتابعة خبر عن برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برقيتين لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- يشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال.

وأشاد أمير قطر، بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية، مبينا أن نتائج الاجتماعات ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب.

وكانت انتشرت صورة لاتنسى في تاريخ الخليج، لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء جولة في العلا بسيارة سموه

ويذكر أن مقطع فيديو، أظهر ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد-حفظه الله- بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا.

وقال الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في الفيديو المتداول أثناء نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة :" يا الله حيه.. نورت المملكة ".