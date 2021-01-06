شكرا لمتابعة خبر عن قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضحت الصورة التي رُصِدت أثناء اصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العلا أنها أمام جبل "أثلب" في مدائن صالح.

يقع جبل "أثلب" على الأفق في الشمال الشرقي من موقع مدائن صالح، ويحيط به فضاء واسع، ولهذا الموقع طريق ضيق يسمى (السيق).

ويوحي المكان بشعور عميق بالأمن والهدوء، مما يجعل المكان مهيباً بشكل كبير، ويمنح تسلق جبل أثلب منظراً خلاباً على مدائن صالح.

ويوجد داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة تُسّمى الديوان، ومحاطة بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية، وهذه الغرفة باردة بشكل لطيف إذ تهب النسمات العليلة هناك دوماً، ولأن واجهتها شمالية فلا تدخلها الشمس.