شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن بيان العلا يؤكد على الروابط الراسخة لدول مجلس التعاون الخليجي

وأوضح وزير الخارجية، أن بيان ‎العلا تضمن الالتزام بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، لافتا:" حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي ".

وأضاف وزير الخارجية:" أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها ".

واستضافت المملكة الدورة الـ41 من القمة الخليجية، برئاسة البحرين، ومشاركة جميع قادة الدول الأعضاء.

وعقد مجلس التعاون اجتماعا سنويا لمناقشة التنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.