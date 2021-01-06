شكرا لمتابعة خبر عن صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يناير الجاري.

ونصحت الهيئة المكلفين بالمسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية، تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وناشدت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.