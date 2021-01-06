سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية ترحب باستعادة التعاون الخليجي والعربي



واشنطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية ومكافحة الفساد بين دول

جاء ذلك في بيان صادر مساء اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بومبيو: يشجعنا التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا اليوم في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وأضاف: لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًا سيحقق مزيدًا من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه.

وأردف بومبيو: نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية، ونأمل أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها.

وتابع: إن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في ختام البيان عن شكر الولايات المتحدة لدولة الكويت على جهودها في الوساطة التي بذلتها ودعمها لحل النزاع الخليجي.

// انتهى //

03:13ت م

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واشنطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسرحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية ومكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي جاء ذلك في بيان صادر مساء اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وقال بومبيو: يشجعنا التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا اليوم في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.وأضاف: لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًا سيحقق مزيدًا من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه.وأردف بومبيو: نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية، ونأمل أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها.وتابع: إن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في ختام البيان عن شكر الولايات المتحدة لدولة الكويت على جهودها في الوساطة التي بذلتها ودعمها لحل النزاع الخليجي.// انتهى //03:13ت م0227

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