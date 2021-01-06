السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي سفيري الجزائر والعراق لدى تونس



تونس 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر اليوم، بزيارة إلى سفير الجزائر لدى تونس عزوز بعلال، والسفير العراقي لدى تونس ماجد اللمجاوي.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الأخوية بين المملكة وكل من الجزائر والعراق، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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