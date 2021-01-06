السعودية اليوم / مصر تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1119 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 144583 حالةً من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة.

//انتهى//

02:45ت م

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القاهرة 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 55 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 144583 حالةً من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة.//انتهى//02:45ت م0225

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