السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تعلن ١٦ فرصة استثمارية ببلدية مركز القفل على تطبيق "فرص" بنظام التأجير المؤقت



صامطة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم، عن طرح 16 فرصة استثمارية بعدد من الحدائق والمنتزهات والمماشي والمنشآت البلدية بمركز القفل والقرى التابعة له بنظام التأجير المؤقت على تطبيق ” فرص”.

وأوضح رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية الموسمية واستعداداتها لاستقبال الأعداد من المتنزهين والسائحين خلال هذا العام.

ولفت النظر إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي.

وبين أن الفرص الاستثمارية سيتم تنفيذها بحديقة قرية الحقلة و حديقة قرية السودي و ممشى البلدية بمركز القفل، مع استمرار دراسة لعدد من الفرص الاستثمارية المؤقتة، داعياً الراغبين الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط furas.momra.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”

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