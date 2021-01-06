السعودية اليوم / الصحة العالمية تشعر «باستياء شديد» لعدم سماح الصين بدخول خبراء كورونا



جنيف 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واس

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن "الاستياء الشديد" لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقق من منشأ فيروس

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: "علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين ".

// انتهى //

00:23ت م

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جنيف 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن "الاستياء الشديد" لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقق من منشأ فيروس كورونا وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: "علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين ".// انتهى //00:23ت م0218

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