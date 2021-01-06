السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 352 حالة وفاة و 23700 إصابة بفيروس كورونا



مدريد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 23700 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 1,982,544 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 51430 حالةً.

// انتهى //

23:44ت م

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مدريد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا 23700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 1,982,544 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 51430 حالةً.// انتهى //23:44ت م0212

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