السعودية اليوم / النيابة العامة تُعلن عن وظائف للرجال والنساء بمرتبة "ملازم تحقيق"



الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو مايعادلها.

ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل من خلال موقع النيابة العامة على الرابط: eservices.bip.sa/services/jobpub خلال الفترة المتاحة من 21 /5/ 1442هـ حتى 25 /5/ 1442هـ.

// انتهى //

23:41ت م

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