السعودية اليوم / 216,699 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات



ابوظبي 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت الإمارات 1,967 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 685 حالةً.

// انتهى //

23:08ت م

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ابوظبي 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت الإمارات 1,967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 216,699 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 685 حالةً.// انتهى //23:08ت م0199

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