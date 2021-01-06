محمد الفلاح - الملك سلمان يشكر قادة الخليج.. تأكيد على أواصر الأخوة

الأربعاء 6 يناير 2021

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وللمشاركين في قمة "السلطان قابوس والشيخ صباح".



وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على أن نهج السعودية راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

ورحب مجلس الوزراء السعودي، بـ "إعلان العلا" الذي وقعه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة الخليجية الـ41، بمدينة العلا السعودية، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

ونوه المجلس إلى أن البيان الختامي أكد الحرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجدداً ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى (الثانية والأربعين) للمملكة العربية السعودية.

وتناول مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليمني، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق، معربا عن ثقته بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.