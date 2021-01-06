شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أمس، على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.