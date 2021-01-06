شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: دور مركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار الشيخ سعود المعجب، في بيان بمناسبة نجاح اجتماع القمة الخليجية وصدور بيان العلا، إلى كفاءة واقتدار القيادة الحكيمة في التعاطي مع ملفات الأزمات وحسن إدارتها للمتغيرات في هذا الشأن والدور المركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي وتسخير كافة جهودها لما فيه الخير لشعوب المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها. وأضاف إن انعقاد القمة الـ«٤١» في العلا في المملكة يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكتسبات مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سبل التعاون والتكامل بين دوله تحقيقا للأهداف المشتركة. ودعا النائب العام الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويعينهما لما فيه خير وازدهار ورفعة وشموخ وسؤدد منطقة الخليج العربي ورفعة شعوبها.