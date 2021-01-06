شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: دور مركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب، أهمية الدور الرائد والمحوري والجهود المباركة والمساعي المحمودة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، في سبيل إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل ورأب الصدع ولم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الهدف وتعزيز الثقة بين قادة الدول الخليجية، من أجل العبور إلى المستقبل نحو تنمية وازدهار المنظومة الخليجية، وخدمة لقضايا المنطقة الاستراتيجية، وتفعيلاً للتضامن والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار الشيخ سعود المعجب، في بيان بمناسبة نجاح اجتماع القمة الخليجية وصدور بيان العلا، إلى كفاءة واقتدار القيادة الحكيمة في التعاطي مع ملفات الأزمات وحسن إدارتها للمتغيرات في هذا الشأن والدور المركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي وتسخير كافة جهودها لما فيه الخير لشعوب المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها. وأضاف إن انعقاد القمة الـ«٤١» في العلا في المملكة يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكتسبات مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سبل التعاون والتكامل بين دوله تحقيقا للأهداف المشتركة. ودعا النائب العام الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويعينهما لما فيه خير وازدهار ورفعة وشموخ وسؤدد منطقة الخليج العربي ورفعة شعوبها.