شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: تأسيس مرحلة عمل جديدة لغد مشرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أن القمة الخليجية الـ41 وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها، صفاً واحداً، كل التحديات، مضيفا إننا وإشقاءنا شعب واحد بقيادة إخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم.

وتقدم سموه بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - أيدهما الله - بنجاح قمة العلا التاريخية، التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هو أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه.