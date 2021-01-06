شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: التحديات الضخمة تستدعي رأب الصدع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن أي تحرك فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي محل ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها.

وأضاف عقب مشاركته بالقمة الخليجية التي استضافتها محافظة العلا أمس، إن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الإخوة. وشدد على ضرورة العمل على تعزيز مخرجات قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة.