شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المشترك مع أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعة مرايا بالعلا أمس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

واصطحب ولي العهد، أمس، أمير دولة قطر في جولة على المواقع الأثرية بمحافظة العُلا.

وغادر أمير دولة قطر والوفد المرافق له محافظة العلا مساء أمس، وكان في وداعه لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان.