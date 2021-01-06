شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بنجاح قمة العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية، وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن التهنئة لأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس في محافظة العلا.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.