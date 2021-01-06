شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في واشنطن تهيب بمواطنيها تجنب أماكن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة واشنطن بالمواطنين والمبتعثين، الابتعاد عن أماكن التظاهرات، والتجمعات واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات المحلية.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر إنها ستستأنف العمل غدا الخميس، وذلك بعد غلقها لمدة يومين، داعية الجميع إلى الاتصال بهاتف الطوارئ، في حالة حدوث أي مشكلة.

وكانت سلطات واشنطن أعلنت أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم حكومة المدينة، والسيطرة على الحشود ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ.