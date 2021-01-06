شكرا لقرائتكم خبر عن عناق الأخوة.. والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت لحظات استقبال سمو ولي العهد لأمير قطر التي بثتها قناة الإخبارية عناقا حارا «عناق أخوة» يعبر عن عميق العلاقة بين البلدين الشقيقين.
إلى ذلك صرح سمو ولي العهد بأن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.
وأكد سموه -حفظه الله- أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون -بحول الله- قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا، وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.