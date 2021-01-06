شكرا لقرائتكم خبر عن عناق الأخوة.. والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «يا الله حيه.. نورت المملكة».. وعناق حار.. هكذا رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لحظة نزوله من طائرته بمطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة، فيما رد أمير قطر، قائلا: «بوجودكم».

وشهدت لحظات استقبال سمو ولي العهد لأمير قطر التي بثتها قناة الإخبارية عناقا حارا «عناق أخوة» يعبر عن عميق العلاقة بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك صرح سمو ولي العهد بأن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه -حفظه الله- أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون -بحول الله- قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا، وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.