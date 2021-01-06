شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتقدم مستقبلي قادة ورؤساء وفود دول «التعاون» في العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس مستقبلي قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، ورحب سموه بهم ومرافقيهم في المملكة العربية السعودية ، ثم غادروا في مواكب رسمية إلى مركز مرايا.

وقد وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

ويضم الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما وصل صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

ويضم الوفد الرسمي العماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي ووزير العدل والشؤون القانونية د. عبدالله السعيدي، كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري، كما وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ويضم الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.

حضر الاستقبالات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف وعدد من سفراء الدول لدى المملكة.