مبنى مرايا إبداع معماري يعكس طبيعة العلا الساحرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت هيئة فنون العمارة والتصميم، مبنى مرايا الذي يعد إبداعًا معماريًّا يعكس طبيعة العلا الساحرة.

وأوضحت أن مبنى مرايا أنشئ بأسلوب الهندسة المعمارية المستوحاة من آثار وطبيعة العلا، وتبلغ مساحة هيكله مكعب الشكل 9740 مترًا مربعًا من زجاج المرايا.

وحصلت قاعته على جائزة “أركيتيزر إيه” أكبر الجوائز المعمارية في العالم، وله نافذة عملاقة تبلغ مساحتها أكثر من 800 متر مربع، ومسرح يبلغ ارتفاعه 26 مترًا.

وشهدت قاعة مرايا في العلا اليوم الثلاثاء القمة الخليجية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يؤكد دائمًا على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية وتطويرها لتنتقل من التعاون إلى التكامل.

واجتمع قادة دول الخليج في قاعة مرايا التي تعد تحفة معمارية استثنائية في تصميمها وانعكاساتها، وأطلق عليها هذا الاسم لاكتساء واجهتها بالمرايا العملاقة العاكسة لسحر الطبيعة الخلابة في العلا التي تضم منطقة الحجر، أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.



