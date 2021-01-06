مؤسس علي بابا يخسر 527 مليون دولار في 5 أيام فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

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خسر الملياردير الصيني مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، نحو 527 مليون دولار من ثروته في 5 أيام فقط، ليصل إجمالي ثروته إلى 50.1 مليار دولار يحتل بها المرتبة 25 عالميًّا، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

تأتي خسائر جاك ما، وسط تقارير باختفاء قطب الأعمال الصيني واعتباره في عداد المفقودين منذ أكثر من شهرين، بعد دعوته إلى الإصلاح الاقتصادي في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر في شنغهاي؛ وفقًا لتقرير صادر عن موقع Yahoo Finance ونشره موقع “Foxbusiness”.

ويواصل قطب الأعمال الصيني خسائره المستمرة منذ 2020، ليهبط للمركز الرابع على مستوى أثرياء الصين، بعد أن حافظ على الصدارة لفترة من الوقت.

وكان الملياردير المختفي عن الأضواء قال: إن “النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلًا جديدًا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي”.

وجاء تراجع ثروة جاك ما بضغط من انخفاض أسهم شركة علي بابا في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 4% خلال الخمسة أيام الأولى من العام 2021، عقب مزاعم احتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة “آنت غروب”.

