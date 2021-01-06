علا الفارس تتصدر أخبار السعودية تويتر بعد تغريداتها بشأن المصالحة الخليجية

الإعلامية الأردنية “علا الفارس” تتصدر أخبار السعودية تويتر ومحرك البحث جوجل، بعد أن قامت بتدوين تغريدات لها بشأن المصالحة الخليجية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن علا الفارس هي إعلامية أردنية من أصل فلسطيني عملت في قناة الجزيرة القطرية مؤخرا منذ مايو 2019 بعد تركها للعمل في مجموعة قنوات mbc، فيما يلي نوضح لكم تفاصيل تصدر علا الفارس أخبار السعودية تويتر .

علا الفارس تغرد بشأن المصالحة الخليجية

من الجدير بالذكر أنه قد اتهم المغردون على موقع التواصل الاجتماعي الإعلامية “علا الفارس” بالإساءة إلى السعودية فيما سبق، وها هي تعود بتغريدة لها عبر “تويتر” قائلة:

“مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية”.

وأشارت إلى أن المصالحة الخليجية وفتح الأجواء بين كل من السعودية وقطر هي خطوة لازمة للمصالحة الخليجية، موضحة إن أكثر من تضرر وتأذى من الأزمة المشؤومة هم الشعوب.

أخبار السعودية تويتر

في ترند يتصدر أخبار السعودية تويتر أضافت علا الفارس عبر تغريدتها قائلة:

“نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين، وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد”.

وما إن علمت علا الفارس بشأن تصدرها لهاشتاج علا الفارس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قامت بالتغريد عبر صفحتها الرسمية معربة عن دهشتها وسعادتها من الجمهور السعودي، كما قدمت لهم شكر للاهتمام.