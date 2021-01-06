شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يهنئ الملك وولي العهد بنجاح قمة العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت في محافظة العلا، (الثلاثاء).

وقال في تصريح صحفي: إن نجاح القمة الخليجية التاريخية يأتي تجسيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإدارة الحكيمة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والجميع يفخر ويعتز بما بذله ولي العهد من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق النجاح لهذه القمة التاريخية في الحفاظ على كيان ووحدة دول مجلس التعاون الخليجية، ولمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وأشاد أمير تبوك بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة، عبر تسخير الإمكانات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها، ولم الشمل وتوحيد الصف وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيد من التطلعات والآمال.