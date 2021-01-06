قطر ترحب بالبيان الختامي لـ«قمة العلا»: يرسخ لمبادئ حسن الجوار

رحبت دولة قطر ببيان قمة العلا، الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة الـ41، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمحافظة العلا السعودية.

وأكدت دولة قطر، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن هذا اللقاء يأتي في هذه اللحظة الحاسمة امتدادًا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبًا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخًا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

وقالت «إن هذا البيان يعد مكملًا للجهود الرامية والصادقة التي قادها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والتي استكملها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت»، مضيفة أنه لا يفوتها أن تثمن أيضًا جهود الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في تقريب وجهات النظر.

وشددت دولة قطر على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة لطالما كانت أولوية لديها، معربة عن تطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار.

اقرأ أيضًا:

«قمة العلا» تنعى 3 زعامات عربية.. وتهنئ السلطان هيثم وأمير الكويت

صور تسجِّل جولة ولي العهد وأمير قطر في المواقع الأثرية بالعلا

أمين مجلس التعاون: المبادرة الخليجية أساس لحل أزمة اليمن