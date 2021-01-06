الوزير «الجبير»: قمة العلا تصون البيت الخليجي من المهددات الخارجية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن القمة الخليجية بمحافظة العلا، سيسجلها التاريخ، مشيرًا إلى أنها تمثل انطلاقة جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الجبير عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد-يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي.. بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معًا جميع التحديات بعزم وثقة».

وأضاف: «سيسجل التاريخ بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر».

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