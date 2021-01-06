«الجامعة الإلكترونية»: بدء التسجيل في برنامج الشهادة الاحترافية

دعت الجامعة السعودية الإلكترونية، الراغبين والمهتمين للتسجيل ببرنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني، وذلك بالدخول على الرابط التالي من هنا (اضغط هنا).

وكتبت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر حسابها الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»، « تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني بالتعاون مع جامعة فرانكلين

ويبدأ انعقاد الدورات في الفترتين من ١٧-٢١ يناير ومن ٢٤-٢٨ يناير لعام ٢٠٢١م

علمًا بأن آخر موعد للتسجيل يوم ١٤ يناير».

دورات ومدة البرنامج

وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية، أن البرنامج يتألف من دورتين، مدة كلًا منها 25 ساعة تدريبية، لافتة أن الدورة الأولى وهي "أساسيات في التعليم الإلكتروني المبتّكر تشمل الوحدات التالية:

- استراتيجيات التفاعل في التعليم الإلكتروني.

- اعتماد مبادئ التصميم والتقييم التعليمي.

- الاستفادة من نظام إدارة التعلم وأدوات القياس عبر الإنترنت.

وأشارت الجامعة السعودية الإلكترونية، إلى أن الدورة الثانية وهي طرق متقدمة في التعليم الإلكتروني المبتّكر، تشمل الوحدات التالية:

- التصميم لتعلم إلكتروني مكثّف.

- الاستراتيجيات المتقدمة لتسهيل العملية التعليمية.

- تطوير تقنيات التعليم من أجل الأجيال القادمة.

وبينت الجامعة السعودية، أن البرنامج مدته 25 ساعة تدريبية في الأسبوع، منها 4 ساعات لجلسات افتراضية كل يوم من الأحد إلى الخميس، كما حددت تاريخ تنفيذ الدورات في الأيام التالية:

- الدورة الأولى: من 17 إلى 21 يناير لعام 2021م.

- الدورة الثانية: من 24 إلى 28 يناير لعام 2021م.

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