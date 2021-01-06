معهد للتطوير المهني

أصدرت وزارة التعليم، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته وفقاً لتنظيم المعهد. ويأتي تشكيل المجلس بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/‏3/1441 المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (24267) وتاريخ 2/‏5/1442، المتضمن الموافقة على تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، واثنين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ كأعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.



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