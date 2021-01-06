7 أسواق تنعش شتاء الواحة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، إعداد إستراتيجية لتطوير الأسواق الشعبية المتنقلة «الأسبوعية» في الأحساء، نظير ما تحمله من تراث امتد لعشرات السنين، وسعياً لمعالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين، ومعالجة التشوهات البصرية التي تخلفها تلك الأسواق، والحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية للمنطقة.

رقابة شاملة

شدد بوشل على أن الأسواق الشعبية مدرجة ضمن خطط النظافة العامة، وتحظى بالرقابة الشاملة والبيئية بشكل مستمر، في الوقت الذي تحظى تلك الأسواق بعناية كافة خدمات الأمانة، مبيناً أن إجمالي المساحة الخاضعة للتطوير في سوق الأربعاء الشعبي (وسط مدينة المبرز)، 45 ألف متر مربع، ويأتي سوق بلدة الطرف ضمن الخطة المقبلة، ليتم استكمال المشاريع التطويرية في كافة الأسواق الشعبية السبعة لأهميتها في المجتمع الأحسائي.

دلالات وتفاصيل

مع اعتدال الأجواء المناخية، التي تشهدها الأحساء حالياً، يفضل الكثير من الزوار، الذهاب إلى الأسواق الشعبية «الصباحية» المنتشرة في مدن وقرى الأحساء طوال أيام الأسبوع، والبالغ عددها 7 أسواق، لتشهد تدفق أعداد كبيرة من السائحين من مختلف مناطق المملكة، وباتت هذه الأسواق الخيارات الأولى للزوار.

وأجمع مرشدون سياحيون على أن هذه الأسواق، أضحت تحمل الكثير من الدلالات والتفاصيل الثقافية والتراثية، ومنصات لاقتناء الأدوات التراثية ومنتجات بعض الحرف والمشغولات اليدوية جنباً إلى جنب مع البضائع الأخرى الحديثة، وتشهد انتعاشاً كبيراً في أيام الشتاء، موضحين أن التجول في هذه الأسواق يحمل الكثير من المتعة للزوار، وباتت هذه الأسواق ملتقى للجميع من داخل الأحساء وخارجها، وموقعا لاسترجاع ذكريات الزمن الجميل، وأشاروا إلى أن تلك الأسواق حافلة بالذكريات والبضائع المتنوعة، التي تحتاجها الأسر، موضحين أن الكثير من الأسر يفضلون الشراء من هذه الأسواق، وبالأخص المنتجات الزراعية، إذ يتم عرض الفواكه والخضروات الطازجة من المزارع في الواحة الزراعية القريبة من الأسواق، وبيعها بأسعار مناسبة.

الأسواق

01 الخميس والسبت - الهفوف

02 الأحد - القارة

03 الإثنين - الجفر

04 الثلاثاء - الحليلة

05 الأربعاء - المبرز

06 الجمعة - الطرف

07 السبت - الشعبة