أمير تبوك يستقبل المواطنين

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في اللقاء الأسبوعي، أمس، رؤساء المحاكم، والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وتناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله، سبحانه وتعالى، أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
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