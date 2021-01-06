مكشات وذواقة في إجازة المدينة

تأهبت المدينة المنورة لاستقبال زوارها باستنفار عدد من الجهات جهودها، وزيادة الطاقة التشغيلية في أعمالها، وتكثيف الإجراءات والجولات الرقابية المستمرة خلال الأسبوع الماضي قبل بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.

فعاليات متنوعة

كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جولاتها في محطات الوقود على الطرق السريعة والمطاعم، وهيأت الحدائق والمماشي، استعدادا لاستقبال الزوار وتزايد عدد الوافدين على المدينة، كذلك سيتم إطلاق 3 فاعليات متنوعة خلال الإجازة الأولى، تتمثل في معرض مكشات داخل ميدان الفروسية، وواجهة قباء في جادة قباء، وأخيرا مهرجان ذواقة في حديقة الملك فهد، في حين تم استنفار عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، للعمل على راحة وخدمة أهالي المدينة المنورة وزائريها، إذ تشهد «طيبة» توافد عدد كبير من المواطنين والمقيمين للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وزيارة معالمها السياحية، وتجربة الباص السياحي، كذلك الوقوف على المواقف والمواقع التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.

مرافق وساحات

صرح المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، بأن الوكالة ترحب بزائري المسجد النبوي الشريف خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتؤكد أن جميع مرافق المسجد وساحاته مهيأة لاستقبال المصلين والزوار، وتأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة، وأبرزها لبس الكمامة وتعقيم اليدين واستخدام كل مصلٍ سجادته خلال صلاته في المسجد النبوي مع عدم اصطحاب الأطفال.

تجنيد الطاقات

أكد «العسيري» أن الوكالة جندت طاقاتها البشرية، لتقديم جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي من أجل أن يؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة، وفعلت خدمة حافظات ماء زمزم المحمولة على الظهر قبل كل الصلاة يوميا، بالإضافة إلى توفير عبوات الماء الصحية الموزعة داخل توسعات المسجد النبوي.

إجراءات احترازية في المسجد النبوي:

01 لبس الكمامة وتعقيم اليدين.

02 استخدام كل مصلٍ سجادته الخاصة.

03 عدم اصطحاب الأطفال.

04 الابتعاد عن أماكن الزحام عند الدخول والخروج.

05 الالتزام بعلامات التباعد المحددة خلال أداء الصلاة.

06 التقيد بالمواعيد المحددة من تطبيق «اعتمرنا»، للصلاة في الروضة.