17 ألف متبرع بالدم

أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد الملا، أن حملة التبرع بالدم «معا ننقذ حياة»، ستساعد في الوصول إلى أكثر من 17 ألف متبرع، وذلك خدمة لأكثر من 50 ألف مستفيد من وحدات الدم في المحافظة، وستعمل الحملة على رفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100%. وستتوزع الحملة بشكل دوري عبر 5 مدن رئيسة و12 قرية في المحافظة، وستعزز الحملة من مشاركة الإناث إلى نسبة تعادل مشاركة الذكور في عملية التبرع بالدم.

وأضاف الملا، الذي كان يتحدث أمام محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، أثناء تدشن الحملة بمكتبه بمقر المحافظة، أن منصة المشاركة المجتمعية سوف تتيح مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأهلية بشكل تعاوني، وسوف يقوم على هذه الحملة أكثر من 60 موظفا ومتطوعا، مسخرين أكثر من 7200 ساعة عمل وساعة تطوعية في تحقيق أهداف الحملة، يضاف إلى ذلك أننا سنواصل استقبال المتبرعين في بنوك الدم الدائمة في مستشفيات الملك فهد، والملك فيصل والنساء والولادة ومستشفى العمران العام طوال فترة الحملة، لإيصال بنوك الدم في المحافظة إلى الاكتفاء الذاتي. وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين تجمع الأحساء الصحي ومركز التنمية الاجتماعية في المحافظة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلّق بدعم حملات التبرع بالدم، وجمعية البر الخيرية وصولا إلى أكثر من 12 جمعية خيرية في المحافظة.