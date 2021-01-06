وأضاف الملا، الذي كان يتحدث أمام محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، أثناء تدشن الحملة بمكتبه بمقر المحافظة، أن منصة المشاركة المجتمعية سوف تتيح مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأهلية بشكل تعاوني، وسوف يقوم على هذه الحملة أكثر من 60 موظفا ومتطوعا، مسخرين أكثر من 7200 ساعة عمل وساعة تطوعية في تحقيق أهداف الحملة، يضاف إلى ذلك أننا سنواصل استقبال المتبرعين في بنوك الدم الدائمة في مستشفيات الملك فهد، والملك فيصل والنساء والولادة ومستشفى العمران العام طوال فترة الحملة، لإيصال بنوك الدم في المحافظة إلى الاكتفاء الذاتي. وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين تجمع الأحساء الصحي ومركز التنمية الاجتماعية في المحافظة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلّق بدعم حملات التبرع بالدم، وجمعية البر الخيرية وصولا إلى أكثر من 12 جمعية خيرية في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 ألف متبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.