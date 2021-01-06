جسر علوي بشارع الحج

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وبالتنسيق مع مرور العاصمة المقدسة عن إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج بتقاطع وادي جليل والخنساء بمكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن حركة سير المركبات ستتمثل في إغلاق الطريق الرئيسي للاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، وتحويل القادمين من شارع الخنساء إلى إشارة البلدية الرابعة، وتحويل القادمين من شارع وادي جليل إلى إشارة الدواس.

وأبانت الهيئة أن العمل في ذلك بدأ اعتباراً من أمس، مشددة على مستخدمي الطرق التقيد واتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.