جسر علوي بشارع الحج

وأوضحت الهيئة أن حركة سير المركبات ستتمثل في إغلاق الطريق الرئيسي للاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، وتحويل القادمين من شارع الخنساء إلى إشارة البلدية الرابعة، وتحويل القادمين من شارع وادي جليل إلى إشارة الدواس.
وأبانت الهيئة أن العمل في ذلك بدأ اعتباراً من أمس، مشددة على مستخدمي الطرق التقيد واتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.
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