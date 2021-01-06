كم عدد المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية

تضم المنطقة الإدارية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المحافظات، ويختلق عدد المحافظات من منطقة لأخرى، وتقسم المحافظة لمجموعة من المراكز، وقد يشتمل المركز أو المحافظة أو الإمارة على مزارع ومدن وقرى والتجمع للبادية وموارد خاصة بالمياه.

الأمر الملكي بتنظيم مناطق المملكة

حيث صدر أمر ملكي خاص بتنظيم المناطق وكان يحمل رقم 92 ، أ ، بتاريخ 27\ 8\ 1412 هجريا وقد تم تعديله بأمر ملكي صدر برقم 21 ،أ ، وذلك في تاريخ 30\3\1414 هجريا، وقد تم تقسيم المناطق داخل السعودية لثلاث عشر ة منطقة إدارية وفق التقسيم الرسمي لتلك المناطق.

مناطق المملكة العربية السعودية وأمرائها