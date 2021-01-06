كم عدد المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية

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تضم المنطقة الإدارية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المحافظات، ويختلق عدد المحافظات من منطقة لأخرى، وتقسم المحافظة لمجموعة من المراكز، وقد يشتمل المركز أو المحافظة أو الإمارة على مزارع ومدن وقرى والتجمع للبادية وموارد خاصة بالمياه.
الأمر الملكي بتنظيم مناطق المملكة
حيث صدر أمر ملكي خاص بتنظيم المناطق وكان يحمل رقم 92 ، أ ، بتاريخ 27\ 8\ 1412 هجريا وقد تم تعديله بأمر ملكي صدر برقم 21 ،أ ، وذلك في تاريخ 30\3\1414 هجريا، وقد تم تقسيم المناطق داخل السعودية لثلاث عشر ة منطقة إدارية وفق التقسيم الرسمي لتلك المناطق.
مناطق المملكة العربية السعودية وأمرائها
- منطقة مكة المكرمة تتبع أمارة مكة المكرمة وسمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة الرياض تتبع أمارة الرياض وسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أل سعود.
- منطقة القصيم تتبع أمارة بريدة وسمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة المدينة المنورة تتبع أمارة المدينة المنورة وسمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة حائل تابعة لإمارة حائل وسمو الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.
- المنطقة الشرقية تابعة لإمارة الدمام وسمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة عسير تابعة لإمارة أبها وسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة جازان تتبع إمارة جازان وسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة تبوك تتبع لإمارة تبوك وسمو الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة الباحة تابعة لإمارة الباحة وسمو الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة الجوف تتبع إمارة سكاكا وسمو الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة نجران تتبع لإمارة نجران وسمو الأمير المكلف محمد بن فهد بن سويلم بدلا من سمو الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
- منطقة الحدود الشمالية تتبع إمارة عرعر وسمو الأمير عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود.