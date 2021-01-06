خطوات فتح حساب جاري البنك الأهلي أون لاين والخدمات المقدمة

يوفر البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية، للعملاء إمكانية فتح حساب جاري البنك الأهلي أون لاين، والذي يمنح العميل إمتيازات عديدة وخدمات متنوعة، والبنك الأهلي من أكبر البنوك بالمملكة، يوفر خدماته المميزة للعديد من العملاء بالمملكة، فهو من أهم المؤسسات المالية، وقد تم إنشائه عام 1373 هجريًا ويعتبر من أوائل البنوك التي تم إفتتاحها بالسعودية.

فتح حساب جاري البنك الأهلي أون لاين

يتيح البنك الأهلي لعملائه بالمملكة العربية السعودية، إمكانية فتح حساب جاري أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع البنك الأهلي التجاري.

قم بالنقر على متقدم من قائمة الخيارات.

قم بالنقر على فتح حساب جاري جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل كرقم الهوية ورقم جواز السفر والسجل التجاري.

قم بالنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

قم بإدخال البيانات المطلوبة حول العميل من “الاسم والجنسية وتفاصيل الهوية”.

قم بإدخال تاريخ الميلاد والإقامة وجنس المتقدم.

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

قم باستكمال البيانات المطلوبة حول طبيعة العمل ومكانه وكذلك رقم هاتف العمل.

قم بتوضيح بيانات الإعدادات المالية كقيمة الراتب الشهري ومصدر الدخل.

قم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها مرة أخرى.

قم بالنقر على أنشئ حساب جديد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيرسل لك البنك رسالة على الهاتف بإنتهائك من عملية التقديم بنجاح.

ستصلك رسالة أخرى تحميل رقم طلب حسابك الجاري، عليك الاحتفاظ به لحين مراجعة البنك.

خدمات الحساب الجاري

يمكن للعميل الذي يمتلك حساب جاري بالبنك الأهلي السعودي، الحصول على الخدمات التالية:

يمكن للعميل الانتهاء من جميع الأعمال المصرفية بسهولة. يمكن للعميل التوجه لأي فرع تابع للبنك من الفروع المنتشرة بجميع أنحاء المملكة لإجراء المعاملات التي يريد. يمتلك المصرف العديد من ماكينات الصراف الآلي، الموزعة بجميع أنحاء المملكة. يتيح البنك للعميل العديد من الخدمات إلكترونيًا. يوفر البنك للعملاء الخدمات والمنتجات التي تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

مميزات الحساب الجاري

ينفرد الحساب الجاري الذي يوفره البنك الأهلي بالمملكة لعملائه، بالخصائص التالية: