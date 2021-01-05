توقعات بأمطار وضباب غدًا وطريف تسجل 5 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا غدًا، يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة 32 درجة كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل طريف وعرعر 5 مئوية كأدنى درجة حرارة.

